2019-09-30T14:57:19+03:00
Общество

Нарушения безопасности вблизи школ: Прокуратура внесла представление начальнику тульского УГИБДД

В ведомстве считают, что не были приняты достаточные меры для защиты прав детей от возможных угроз на дорогах
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Прокуратура Тульской области внесла представление начальнику УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеславу Лопатникову.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что в УГИБДД не принимались достаточные и эффективные меры, направленные на защиту прав детей от возможных угроз на дорогах.

В ходе проверки были обнаружены более 230 нарушений закона о безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

Среди них - отсутствие дорожных знаков: «Дети», «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность», светофоров, пешеходных ограждений.

Дорожная разметка, искусственные неровности и асфальтовое покрытие не соответствовали требованиям. Искусственные дорожные неровности с пешеходным переходом были совмещены.

Состояние дорожной сети привели в порядок вблизи образовательных учреждений в Плавском, Суворовском, Чернском, Каменском районе. Администрация Тулы сейчас устраняет выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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