Нарушения безопасности вблизи школ: Прокуратура внесла представление начальнику тульского УГИБДД
Прокуратура Тульской области внесла представление начальнику УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеславу Лопатникову.
Сотрудники ведомства пришли к выводу, что в УГИБДД не принимались достаточные и эффективные меры, направленные на защиту прав детей от возможных угроз на дорогах.
В ходе проверки были обнаружены более 230 нарушений закона о безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.
Среди них - отсутствие дорожных знаков: «Дети», «Пешеходный переход», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность», светофоров, пешеходных ограждений.
Дорожная разметка, искусственные неровности и асфальтовое покрытие не соответствовали требованиям. Искусственные дорожные неровности с пешеходным переходом были совмещены.
Состояние дорожной сети привели в порядок вблизи образовательных учреждений в Плавском, Суворовском, Чернском, Каменском районе. Администрация Тулы сейчас устраняет выявленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU