В столице погиб туляк, угодивший на машине в Москву-реку

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-30T14:10:33+03:00

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В ночь с 28 на 29 сентября в результате аварии в Москве погиб туляк вместе со своим приятелем. Происшествие случилось на Коломенской набережной: нарушители ПДД пытались скрыться от экипажа ДПС, из-за чего водитель «Фольксваген-Пассат» не справился с управлением и вылетел за ограждение, упав в Москву-реку.

В ночь происшествия полицейские увидели передвигающуюся по набережной иномарку без включенных внешних световых приборов. Сотрудники ДПС потребовали нарушителей остановиться, но их приказ был проигнорирован. Вместо этого водитель «Фольксвагена» стал пытаться скрыться от полиции. В результате автомобиль задел бордюрный камень, вынес ограждение и на скорости вылетел в реку.

Извлечь машину из воды удалось только утром того же дня. Двое мужчин: водитель и пассажир иномарки — оказались мертвы.

Позже, в ходе разбирательств, оказалось, что за рулем находился 43-летний туляк, который работал вахтовым методом монтажником на стройке. У мужчины остались жена и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU