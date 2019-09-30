Кабины нового колеса обозрения оформят в стиле тульских достопримечательностей
Кабины нового колеса обозрения оформляют в стиле тульских достопримечательностей. В дизайне найдут отражение виды музея оружия, музея-заповедника «Куликово поле», пряника, гармони и других брендов.
На данный момент забрендированы все боковые части кабинок, частично оформлены нижние – работу замедляет дождливая погода.
Отметим, что все 24 кабины колеса обозрения уже смонтированы. Специалисты проверяют работоспособность аттракциона, проводят испытания на безопасность.
Напомним, высота колеса обозрения составляет 55 м. С аттракциона открывается вид на исторический центр города. Он расположен около ТРЦ "Макси".
ИСТОЧНИК KP.RU