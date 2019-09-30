В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости выехал в кювет

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-30T12:44:33+03:00

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29 сентября в 07.20 на улице Городская дорога в Алексине произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21110» не справился с управлением и съехал с дороги. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения. В результате ДТП мужчина с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU