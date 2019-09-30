В Тульской области закрыли два класса музыкальной школы из-за радиации
По данному факту прокуратура проводит проверку
Фото: Алексей ФОКИН
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В Липках закрыли два класса музыкальной школы на 90 суток. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе не соответствует требованиям СанПиНа.
В одном классе значение составило 388, 7 единиц, в другом – 341, 9. Норма - 200. По данному факту Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщают Вести-Тула.
Впрочем, дети продолжают учиться, но уже в других классах. Руководство школы планирует установить вентиляционные системы, которые помогут решить этот вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU