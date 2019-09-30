В Туле освятили икону "Исцеление глухонемого"
В храме состоялось торжественное мероприятие «Православие и мир тишины»
Фото: Тульская Епархия; Максим Курчаков
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29 сентября в храме в честь великомученика Димитрия Солунского состоялось освящение иконы «Исцеление глухонемого». Мероприятие было приурочено к Международному дню глухих.
Теперь икона будет постоянно находиться в этом храме. На ней изображено Евангельское чудо, во время которого Иисус Христос исцеляет глухонемого человека.
Завершилось мероприятие дружеским чаепитием в стенах воскресной школы.
ИСТОЧНИК KP.RU