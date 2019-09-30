В Туле освятили икону "Исцеление глухонемого"

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-30T11:23:23+03:00

В храме состоялось торжественное мероприятие «Православие и мир тишины»

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29 сентября в храме в честь великомученика Димитрия Солунского состоялось освящение иконы «Исцеление глухонемого». Мероприятие было приурочено к Международному дню глухих.

Теперь икона будет постоянно находиться в этом храме. На ней изображено Евангельское чудо, во время которого Иисус Христос исцеляет глухонемого человека.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием в стенах воскресной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU