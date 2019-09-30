В Тульской области «ВАЗ» вылетел в кювет
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
28 сентября в 12.20 на 72 км дороги «Лопатково-Ефремов» Ефремовского района произошло ДТП.
36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21099» съехал в правый по ходу движения кювет. Затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП водителя автомобиля и его пассажира, 34-летнюю женщину, с различными травмами доставили в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU