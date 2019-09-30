В Тульской области «Мерседес» спровоцировал массовое ДТП: пострадала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-30T10:55:34+03:00

Также помощь медиков потребовалась еще двум участникам аварии

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27 сентября в 18.40 на 129 км дороги «Кашира – Серебрянные пруды – Кимовск – Узловая», Узловского района произошло ДТП. 59-летний мужчина на автомобиле «Мерседес» столкнулся с тремя автомобилями.

Среди них - «Шевроле Авео» под управлением 29-летней девушки, «Рено Меган» под управлением 23-летнего молодого человека и «Рено Сандеро», за рулем которого находилась 47-летняя женщина.

По предварительной информации, первая иномарка выехала на полосу встречного движения.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Мерседес» и «Шевроле», а также пассажир «Рено Сандеро», 10-летняя девочка.

С различными травмами их доставили в больницу. На момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве. Благодаря этому получила незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU