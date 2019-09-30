Сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре в Тульской области

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-30T09:57:32+03:00

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29 сентября в Ефремове на ул. Дружбы загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:40.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. На кухне выгорел кухонный гарнитур.

Пожарные спасли 11 человек по лестничному маршу.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU