Сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре в Тульской области
29 сентября в Ефремове на ул. Дружбы загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:40.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. На кухне выгорел кухонный гарнитур.
Пожарные спасли 11 человек по лестничному маршу.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU