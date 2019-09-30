В Тульской области пожарные из огня вывели двух детей и взрослого

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-30T09:52:09+03:00

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30 сентября в г. Щекино на ул. Южной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:13.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 16 минут.

Сотрудники МЧС по лестничному маршу вывели 3 человек, в том числе 2 детей.

В результате происшествия пострадал человек. В коридоре оплавился электросчетчик, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU