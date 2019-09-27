2019-09-27T17:59:02+03:00
Звезды

В Тулу на Российско-Финляндский культурный форум приехали около 300 представителей культуры

С 26 по 29 сентября в Туле проходит XX Российско-Финляндский форум «Традиционная культура как базис современных трендов»
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тулу на Российско-Финляндский культурный форум приехали около 300 представителей культуры двух стран. В течение 2 дней форума будущие партнеры обсудят совместные проекты по организации музейного сотрудничества фестивалей и других событий различной тематики. Также в программе – тематические семинары-секции.

27 сентября состоялось официальное открытие XX Российско-Финляндского форума «Традиционная культура как базис современных трендов». В нем приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, генеральный директор Министерства культуры и образования Финляндии Рийтта Кайвосойя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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