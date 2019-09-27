В Тулу на Российско-Финляндский культурный форум приехали около 300 представителей культуры
В Тулу на Российско-Финляндский культурный форум приехали около 300 представителей культуры двух стран. В течение 2 дней форума будущие партнеры обсудят совместные проекты по организации музейного сотрудничества фестивалей и других событий различной тематики. Также в программе – тематические семинары-секции.
27 сентября состоялось официальное открытие XX Российско-Финляндского форума «Традиционная культура как базис современных трендов». В нем приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, генеральный директор Министерства культуры и образования Финляндии Рийтта Кайвосойя.
ИСТОЧНИК KP.RU