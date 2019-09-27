2019-09-27T17:48:14+03:00
Политика

Павел Федоров возглавил администрацию Алексина

Его кандидатуру поддержало большинство депутатов
Мария ВЛАСОВА
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Павел Федоров стал главой администрации Алексина. Его кандидатуру поддержали 15 из 18 депутатов местного собрания.

На пост главы МО Алексин также претендовал Олег Анисимов.

Владимир Гуров назначен заместителем председателя Собрания депутатов второго созыва.

Отметим, что впервые на должность главы администрации МО город Алексин Павел Федоров был назначен решением Собрания депутатов муниципального образования 24 декабря 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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