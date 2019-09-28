Тульская область готовится стать частью межрегионального туристского маршрута
Он получил название «Живописный тур»
Фото: администрация городского округа Серпухов
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Подмосковье и Тульскую область объединит межрегиональный туристский маршрут. Он получил название «Живописный тур».
Путешествие по маршруту Серпухов-Поленово-Тула включает в себя посещение в Подмосковье Музея печати, Серпуховского историко-художественного музея с картинами Айвазовского и Шишкина, а в Туле - усадьбы художника Василия Поленова и Тульского музея изобразительных искусств. Финальной точкой маршрута станет Тульский кремль.
ИСТОЧНИК KP.RU