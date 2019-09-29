СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-27T17:18:17+03:00

Жители смогут проверить свои знания в области географии

Изменить размер текста: A A

27 октября в Туле пройдет Географический диктант. В этом году региональной площадкой в областном центре станет Тульский техникум Экономики и управления (ЧОУ ПО ТТЭУ) (ул. Болдина, 98б, корпус 1 (этаж 1 каб.109)).

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 25 октября по электронной почте tul_teh@mail.ru с пометкой «Географический диктант». Число участников ограничено.

Отметим, что Русское географическое общество проведет диктант в пятый раз. Цель диктанта — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU