2019-09-27T17:18:17+03:00
Общество

В Туле пройдет Географический диктант

Жители смогут проверить свои знания в области географии
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27 октября в Туле пройдет Географический диктант. В этом году региональной площадкой в областном центре станет Тульский техникум Экономики и управления (ЧОУ ПО ТТЭУ) (ул. Болдина, 98б, корпус 1 (этаж 1 каб.109)).

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 25 октября по электронной почте tul_teh@mail.ru с пометкой «Географический диктант». Число участников ограничено.

Отметим, что Русское географическое общество проведет диктант в пятый раз. Цель диктанта — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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