В Тульской области виновник ДТП оплатил причиненный ущерб, узнав, что стал «невыездным»
Исполнительное производство находилось на исполнении в отделе судебных приставов Ясногорского района
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области виновник ДТП полностью оплатил ущерб в размере 169 тысяч рублей. В аварии с его участием пострадал автомобиль другого человека. Деньги предназначались для обеспечения восстановительного ремонта автомобиля после ДТП.
На выплату средств мужчина решился только после того, как судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы России.
До этого в добровольном порядке мужчина не принимал мер по оплате причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU