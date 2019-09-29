В Тульской области виновник ДТП оплатил причиненный ущерб, узнав, что стал «невыездным»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-27T17:11:02+03:00

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В Тульской области виновник ДТП полностью оплатил ущерб в размере 169 тысяч рублей. В аварии с его участием пострадал автомобиль другого человека. Деньги предназначались для обеспечения восстановительного ремонта автомобиля после ДТП.

На выплату средств мужчина решился только после того, как судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы России.

До этого в добровольном порядке мужчина не принимал мер по оплате причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU