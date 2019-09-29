2019-09-27T17:01:01+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области отработает восемь месяцев за долги по алиментам

Детям причинен материальный ущерб на сумму свыше 16 тысяч рубле
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Каменского района. Она признана виновной в неуплате алиментов.

Женщина была лишена родительских прав. Суд обязал ее выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. Однако перечислять деньги она не спешила. За это была подвергнута административному наказанию.

Тем не менее, средства на содержание несовершеннолетних детей так и не выплатила. Детям причинен материальный ущерб на сумму свыше 16 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления мать, лишенная родительских прав, признала, в содеянном раскаялась. Ей назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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