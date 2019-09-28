В Тульской области росгвардейцы за уголовные преступления задержали 49 человек

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-27T16:44:19+03:00

Группы задержания вневедомственной охраны ежесуточно заступают на службу для охраны порядка, безопасности граждан и их имущества

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В Тульской области росгвардейцы в текущем периоде за уголовные преступления задержали 49 человек. Сотрудники вневедомственной охраны также раскрыли 55 преступлений, разыскали 51 человека, находящихся в розыске за различные преступления.

Всего с начала года было осуществлено более 5,5 тысяч выездов по сигналу «тревога» с охраняемых объектов. При этом росгвардейцы пресекли более 300 правонарушений, совершенных на объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU