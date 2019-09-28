2019-09-27T16:35:26+03:00
Общество

В Тульской области усилили контроль за соблюдением температурного режима на соцобъектах

Это связано с наступлением холодного периода года
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области усилили контроль за соблюдением температурного режима на соцобъектах. Среди них - дома интернаты для пожилых людей, центры социального обслуживания населения, образовательные и медицинские организации.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области организовало гигиенический мониторинг. Сообщается, что все социальные учреждения готовы к отопительному сезону, организована прививочная работа против гриппа.

Если в школах, больницах, детских садах, интернатах и центрах соцобслуживания не соблюдают температурный режим, можно обращаться в Управление по тел: 55-55-50.

За соблюдение температурного режима отвечают руководители организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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