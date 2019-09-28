В Тульской области усилили контроль за соблюдением температурного режима на соцобъектах
В Тульской области усилили контроль за соблюдением температурного режима на соцобъектах. Среди них - дома интернаты для пожилых людей, центры социального обслуживания населения, образовательные и медицинские организации.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области организовало гигиенический мониторинг. Сообщается, что все социальные учреждения готовы к отопительному сезону, организована прививочная работа против гриппа.
Если в школах, больницах, детских садах, интернатах и центрах соцобслуживания не соблюдают температурный режим, можно обращаться в Управление по тел: 55-55-50.
За соблюдение температурного режима отвечают руководители организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU