В Тульской области пожарные из огня спасли человека
27 сентября в г. Щекино на ул. Октябрьской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:08.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 13 минут.
Сотрудники МЧС спасли 1 человека по лестничному маршу.
В результате происшествия пострадал человек. Выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU