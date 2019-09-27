2019-09-27T16:12:26+03:00
Происшествия

В Тульской области пожарные из огня спасли человека

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 сентября в г. Щекино на ул. Октябрьской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:08.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 13 минут.

Сотрудники МЧС спасли 1 человека по лестничному маршу.

В результате происшествия пострадал человек. Выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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