2019-09-27T16:06:43+03:00
Происшествия

Туляк похитил из автомобилей аккумуляторы, магнитолу и сабвуфер

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Скуратовском микрорайоне и расположенных рядом населенных пунктах туляк похитил из двух автомобилей – ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 – аккумуляторные батареи. Еще из одной машины ВАЗ-2107 забрал магнитолу и сабвуфер. Ущерб в последнем случае составил 6 500 рублей. В дальнейшем мужчина планировал продать украденные вещи.

Полицейские обнаружили и задержали подозреваемого. 26-летний безработный местный житель доставлен для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по стать «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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