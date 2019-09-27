2019-09-27T16:01:03+03:00
Политика

В Тульской городской Думе назначили трех заместителей председателя

27 сентября депутаты утвердили структуру гордумы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тульская городская ДумаФото: Тульская городская Дума
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Заместителями председателя Тульской городской Думы 6-го созыва избраны Анастасия Дементьева, Алексей Ионов и Евгений Смолянинов.

Один заместитель будет координировать работу постоянных комиссий по социальной политике и по жизнеобеспечению города, транспорту и связи.

Другой - работу постоянных комиссий по бюджету, налогам и собственности и по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства.

Еще один заместитель будет координировать комиссию по местному самоуправлению, регламенту и межпартийному взаимодействию.

– Основная задача моей работы в качестве депутата Тульской городской Думы – решение вопросов, которые волнуют туляков и разработка нормативно-правовых актов, направленных на развитие нашего города, - отметила заместитель председателя Тульской городской Думы 6-го созыва Анастасия Дементьева. - Общаясь с избирателями, понимаю, что сегодня остаются проблемными сферы ЖКХ, транспорта, необходимо усиливать социальную сферу – эти направления будут приоритетом в моей работе. Отдельное внимание стоит уделять благоустройству нашего города. Будем продолжать работу программ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, актуализировать Правила благоустройства. В действующем созыве представлены различные политические партии, что позволит Думе более объективно и комплексно рассматривать вопросы. Но самое главное – всегда быть на связи с избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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