Инспектор ДПС во время отпуска спас от грабителя жительницу Тульской области

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-27T15:17:27+03:00

Полицейский остановил подозреваемого и удерживал его до приезда следственно-оперативной группы

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Старший инспектор ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области Илья Данилов спас от грабителя 29-летнюю жительницу г. Щекино.

Старший лейтенант полиции находился в отпуске. В один из вечеров, проходя по улице, обратил внимание на шум неподалеку. Женщина просила о помощи. Грабитель отобрал у нее кошелек и попытался убежать.

Сотрудник ДПС сумел остановить его и ограничить возможность передвижения до прибытия следственно-оперативной группы отдела МВД. Грабителем оказался 49-летний безработный ранее судимый местный житель.

Нанесенный потерпевшей ущерб составил 2 тысячи рублей. Кошелек обнаружен и изъят.

В полиции выясняют детали случившегося. Местная жительница, которой помог полицейский, уже обратилась в органы внутренних дел с благодарностью за профессиональные действия и задержание злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU