Инспектор ДПС во время отпуска спас от грабителя жительницу Тульской области
Старший инспектор ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области Илья Данилов спас от грабителя 29-летнюю жительницу г. Щекино.
Старший лейтенант полиции находился в отпуске. В один из вечеров, проходя по улице, обратил внимание на шум неподалеку. Женщина просила о помощи. Грабитель отобрал у нее кошелек и попытался убежать.
Сотрудник ДПС сумел остановить его и ограничить возможность передвижения до прибытия следственно-оперативной группы отдела МВД. Грабителем оказался 49-летний безработный ранее судимый местный житель.
Нанесенный потерпевшей ущерб составил 2 тысячи рублей. Кошелек обнаружен и изъят.
В полиции выясняют детали случившегося. Местная жительница, которой помог полицейский, уже обратилась в органы внутренних дел с благодарностью за профессиональные действия и задержание злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU