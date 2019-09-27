2019-09-27T14:45:22+03:00
Политика

Ольга Слюсарева прокомментировала свое назначение на пост мэра Тулы

Ольга Анатольевна торжественно приняла присягу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27 сентября на первом заседании Тульской городской Думы 6-го созыва большинством голосов депутаты избрали Ольгу Слюсареву новым мэром. Ольга Анатольевна торжественно приняла присягу.

– Благодарю депутатов за оказанное мне высокое доверие. Я всегда вспоминаю слова своих учителей-наставников. Они мне говорили, что второстепенных или неважных стартов нет. «Когда ты выходишь на старт, что бы ни происходило, ты должна выполнить поставленные задачи. Думай о том, как ты будешь смотреть в глаза тем людям, которые возлагают на тебя надежды». Меня учили тому, что гимн России звучит и флаг поднимают только в честь победителя, – сказала Ольга Слюсарева. – Считаю, что каждый из нас должен осознать, что мы являемся главным звеном большой цепи. Единую команду ждет успех, и мы добьемся высоких результатов ради будущего нашего города. У нас есть поддержка Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, регионального правительства, коллег из областной Думы. Уверена, вместе с администрацией Тулы мы продолжим начатую прежним депутатским корпусом работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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