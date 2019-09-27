2019-09-27T14:27:12+03:00
Политика

В Туле назвали дату конкурса на замещение должности главы администрации города

27 сентября депутаты рассмотрели вопрос о проведении конкурса на замещение должности
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тульская городская ДумаФото: Тульская городская Дума
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29 октября в 10.00 состоится конкурс на замещение должности главы администрации Тулы. Мероприятия, связанные с его организацией, проведут с 1 по 29 октября.

В состав конкурсной комиссии войдут 8 человек: 4 от Тульской городской Думы и 4 по предложению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

От гордумы утверждены мэр Тулы Ольга Слюсарева и 3 заместителя председателя Тульской городской Думы.

Напомним, ранее написал заявление о сложении полномочий главы администрации города и об отказе от мандата депутата Тульской городской Думы Евгений Авилов. Он намерен использовать свои знания и опыт для развития экономики и предпринимательства. Исполняет обязанности главы городской администрации Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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