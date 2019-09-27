В Туле продолжается благоустройство городских территорий
Проходят уборка, осеннее озеленение и подготовка к зиме
Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 27 сентября, в областном центре проводится посадка зеленых насаждений, подготовка к посадке и сбор опавшей листвы.
На ул. Кирова продолжается посадка кустарников, На Казанской набережной идет посадка ирисов. На ул. Хворостухина проводятся подготовительные работы под посадку.
На пр. Ленина и улицах Октябрьской, Болдина и Советской осуществляется сбор опавшей листвы.
Также продолжается уборка территорий на городских кладбищах.
ИСТОЧНИК KP.RU