В Туле продолжается благоустройство городских территорий

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-27T13:02:37+03:00

Проходят уборка, осеннее озеленение и подготовка к зиме

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Сегодня, 27 сентября, в областном центре проводится посадка зеленых насаждений, подготовка к посадке и сбор опавшей листвы.

На ул. Кирова продолжается посадка кустарников, На Казанской набережной идет посадка ирисов. На ул. Хворостухина проводятся подготовительные работы под посадку.

На пр. Ленина и улицах Октябрьской, Болдина и Советской осуществляется сбор опавшей листвы.

Также продолжается уборка территорий на городских кладбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU