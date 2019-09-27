2019-09-27T13:02:37+03:00
Общество

В Туле продолжается благоустройство городских территорий

Проходят уборка, осеннее озеленение и подготовка к зиме
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 27 сентября, в областном центре проводится посадка зеленых насаждений, подготовка к посадке и сбор опавшей листвы.

На ул. Кирова продолжается посадка кустарников, На Казанской набережной идет посадка ирисов. На ул. Хворостухина проводятся подготовительные работы под посадку.

На пр. Ленина и улицах Октябрьской, Болдина и Советской осуществляется сбор опавшей листвы.

Также продолжается уборка территорий на городских кладбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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