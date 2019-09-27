2019-09-27T12:43:52+03:00
Происшествия

В Туле на Епифанской легковой автомобиль столкнулся с трамваем

В аварии пострадавших нет
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 27 сентября, в Туле на ул. Епифанской столкнулись трамвай и легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель легковушки выполнял разворот, но не успел завершить маневр и врезался в проезжающий трамвай.

В аварии пострадавших нет. Точную причину ДТП установят специалисты.

На месте происшествия образовался затор, движение транспортных средств сильно парализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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