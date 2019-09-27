В Туле на Епифанской легковой автомобиль столкнулся с трамваем
В аварии пострадавших нет
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 27 сентября, в Туле на ул. Епифанской столкнулись трамвай и легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель легковушки выполнял разворот, но не успел завершить маневр и врезался в проезжающий трамвай.
В аварии пострадавших нет. Точную причину ДТП установят специалисты.
На месте происшествия образовался затор, движение транспортных средств сильно парализовано.
ИСТОЧНИК KP.RU