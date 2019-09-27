В Туле задержан подозреваемый в кражах из автомобилей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-27T11:48:13+03:00

В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело

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Сотрудники правоохранительных органов не исключают его причастность к трем фактам хищения, совершенных в Скуратовском микрорайоне и в расположенных поблизости населенных пунктах. Подозреваемым в преступлениях оказался 26-летний неработающий местный житель. Сейчас он доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

По предварительным данным, предметами кражи становились аккумуляторы и автомагнитолы в машинах, припаркованных около дома.

Так, из двух автомобилей, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107, похититель забрал аккумуляторные батареи, предположительно, с целью дальнейшей продажи. А ещё из одной машины ВАЗ-2107 с той же целью злоумышленник украл автомагнитолу и сабвуфер, нанеся ущерб в размере 6 тысяч 500 рублей.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU