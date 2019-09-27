ДТП на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской в Туле: водителю потребовалась помощь медиков

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-27T10:53:00+03:00

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26 сентября в 08.00 в Туле на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской произошло ДТП.

По предварительной информации, столкнулись «Шкода Фабия» под управлением 33-летнего мужчины и «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Затем иномарка наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП пострадал водитель «Шкоды». 33-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу. После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU