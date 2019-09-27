В Тульской области в реку попадали нечистоты

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-27T10:42:44+03:00

Прокуратура вынесла постановления о возбуждении дел

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В реку Упа осуществляется аварийный сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны ручья Липовка. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки.

Канализационно-насосная станция в Липках находится в нерабочем состоянии. Сточные воды не подвергаются санитарной очистке и обезвреживанию.

Природоохранная прокуратура в адрес генерального директора ООО Водоресурс-К», оказывающего коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению в Липках, внесла представление об устранении нарушений закона.

Также вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям "использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности", "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение".

Они направлены для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU