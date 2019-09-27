В Тульской области в реку попадали нечистоты
В реку Упа осуществляется аварийный сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны ручья Липовка. К таким выводам пришла прокуратура по результатам проверки.
Канализационно-насосная станция в Липках находится в нерабочем состоянии. Сточные воды не подвергаются санитарной очистке и обезвреживанию.
Природоохранная прокуратура в адрес генерального директора ООО Водоресурс-К», оказывающего коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению в Липках, внесла представление об устранении нарушений закона.
Также вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям "использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности", "нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение".
Они направлены для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU