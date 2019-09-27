СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-27T09:45:42+03:00

Отопление в Туле подается с 23 сентября

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С начала отопительного сезона, с 23 сентября, по сегодняшний день в Туле в штатном режиме работают 177 котельных.

Отопление в каждой квартире сейчас находится в руках управляющих компаний, обеспечивающих регулировку внутридомовых систем теплоснабжения.

Также напоминаем, что продолжают работать телефоны горячей линии администрации.

- Центральный территориальный округ: 8(4872) 31-11-90; - Пролетарский территориальный округ: 8(4872) 41-06-49; - Привокзальный территориальный округ: 8(4872) 24-71-74; - Зареченский территориальный округ: 8(4872) 47-16-68; - Советский территориальный округ: 8-920-759-19-80; - Управление по городскому хозяйству: 8-919-077-91-48. - Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы: 47-20-37, 47-20-34, 1391.

Звонки принимаются ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU