В Туле откроется выставка уличной моды Москвы и Хельсинки

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-27T09:41:28+03:00

Идея проекта заключается в том, чтобы показать сходство и различия в уличном стиле обоих столиц

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С 28 сентября в рамках программы Двадцатого российско-финляндского культурного форума в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка фотографий Лиисы Йокинен «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы».

Экспозиция создана на основе снимков, сделанных в Москве и Хельсинки. Идея фотографа состоит в том, чтобы показать сходство и различия в уличном стиле обоих столиц.

«Уличная фотография сочетает в себе множество моих увлечений и интересов: стиль, знакомство с новыми людьми, творчество, фотография, история моды. В 2018 году я приехала в Москву в первый раз в жизни и была поражена тем, насколько творчески москвичи подходят к выбору одежды. Мне ещё никогда не приходилось видеть такое количество крутых и самодельных или кастомизированных предметов одежды в одном месте», - говорит Лииса Йокинен.

Выставка проработает до 12 октября. Возрастные ограничения: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU