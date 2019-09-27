"Чужеродный элемент": Жители предложили убрать из центра Венева памятник Ленину

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-27T09:34:48+03:00

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Жители Венева предложили перенести памятник В. И. Ленину с территории Красной площади в Веневский краеведческий музей. Коллективное обращение направили главе местной администрации Андрею Шубчинскому.

Жители заявили, что памятник В. И. Ленину видится чужеродным элементом. На Красной площади расположены Колокольня Никольской церкви, Богоявленская, Покровская и Казанская церкви. Также они указали на то, что постамент памятника находится в аварийном состоянии.

Дальнейшую судьбу памятника Ленину решат жители. На сайте местной администрации запустили опрос. Голосование продлится до 25 октября.

Напомним, ранее в Веневе у здания детской школы искусств установили памятник императору Александру II.

ИСТОЧНИК KP.RU