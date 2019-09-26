Тульским школьникам предоставилась возможность побывать в МГИМО И МИД РФ
В рамках экскурсии они посетили музеи и культурный центр университета
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В рамках соглашения, подписанного между правительством Тульской области и МГИМО МИД России 26 сентября школьники из 4-х образовательных учреждений Тулы посетили здание университета и Министерства иностранных дел.
На экскурсии школьники посетили музей Редкой книги МГИМО и Музея истории дипломатии и внешней политики МИД России, побывали в культурном центре университета, на факультете Международных экономических отношений, в клубе «Экономикус». Также ребятам прочитали лекцию об истории университета.
ИСТОЧНИК KP.RU