2019-09-26T17:59:27+03:00
Звезды

Алла Манилова: Тула преображается и дает пример всем городам России

Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, как преображается Тула в ходе открытия выставки, посвященной исторической роли Тульского кремля и городов Большой засечной черты в становлении и укреплении российской государственности.

- Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты стала мотором удивительной силы по зарождению интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, кремля, - сказала Алла Манилова. - Этот интерес породил множество новых акций. В городе создаётся первый в стране музейный квартал, Тула преображается и дает пример всем городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульским школьникам предоставилась возможность побывать в МГИМО И МИД РФ
Туляки прошли краеведческий квест «Узнай свой город»
В Туле отремонтировано Одоевское шоссе
Двое вымогателей требовали у туляка 150 тысяч рублей
В Туле на кладбище найден труп мужчины
Скрытые патрули ГИБДД проверили тульских перевозчиков
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
На трассе под Тулой в кювете обнаружен автомобиль с тремя трупами
На трассе под Тулой в кювете обнаружен автомобиль с тремя трупами
Житель Тульской области ограбил 91-летнюю женщину
Сергей Харитонов стал председателем Тульской областной Думы седьмого созыва
В тульских дворах проверили качество асфальта
В Туле фонтаны готовят к зиме
Двое жителей Тульской области попались на краже телефонного кабеля
27 и 28 сентября в Туле запретят остановку и стоянку на ул. Гоголевской
Под Тулой водитель "ВАЗа" сбил лося
В Туле запустили все 177 котельных
В Тульской области водитель иномарки сбил пенсионерку