Алла Манилова: Тула преображается и дает пример всем городам России

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-26T17:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, как преображается Тула в ходе открытия выставки, посвященной исторической роли Тульского кремля и городов Большой засечной черты в становлении и укреплении российской государственности.

- Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты стала мотором удивительной силы по зарождению интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, кремля, - сказала Алла Манилова. - Этот интерес породил множество новых акций. В городе создаётся первый в стране музейный квартал, Тула преображается и дает пример всем городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU