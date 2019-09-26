2019-09-26T17:49:53+03:00
Общество

Туляки прошли краеведческий квест «Узнай свой город»

Квест был посвящен истории города
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Туляки прошли краеведческий квест «Узнай свой город». Мероприятие состоялось 25 сентября.

Квест был посвящен истории Тулы. Участники искали на старинных зданиях в историческом центре города QR – коды. Считывая с них информацию, команды получали новые знания об известных купцах и меценатах, узнавали старые названия улиц, знакомились с некоторыми памятниками и музеями нашего города.

Победителей и призеров объявили в 2-х возрастных категориях. Все участники получили грамоты и памятные подарки

ИСТОЧНИК KP.RU

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