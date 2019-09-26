В Туле отремонтировано Одоевское шоссе

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-26T17:43:42+03:00

Работы были приняты без замечаний

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Сегодня, 26 сентября, состоялась приемка Одоевского шоссе. Ремонт был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На отремонтированном участке установлены бортовые камни, выполнен ремонт дорожного покрытия проезжей части, обустроены смотровые колодцы. На прилегающей территории сделаны пешеходные тротуары и остановки. Также был проведен ремонт съездов и примыканий на межквартальные улицы.

На всем участке нанесена дорожная разметка, установлены знаки, отремонтированы светофоры, ограждения и остановочные павильоны.

Общая площадь отремонтированного покрытия составила 65 тыс. квадратных метров, протяженность дороги — около 4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU