2019-09-26T17:21:48+03:00
Происшествия

Двое вымогателей требовали у туляка 150 тысяч рублей

Злоумышленники грозили ему расправой
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле двое жителей региона требовали у мужчины 150 тысяч рублей. В случае отказа вымогатели грозили расправой, а также обещали создать потерпевшему проблемы в работе на одном из тульских овощных рынков. После этого мужчина обратился в полицию.

- Подозреваемые - 23-летний безработный молодой человек и его 22-летний подельник - задержаны. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Вымогательство", - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляки прошли краеведческий квест «Узнай свой город»
В Туле отремонтировано Одоевское шоссе
В Туле на кладбище найден труп мужчины
Скрытые патрули ГИБДД проверили тульских перевозчиков
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
На трассе под Тулой в кювете обнаружен автомобиль с тремя трупами
На трассе под Тулой в кювете обнаружен автомобиль с тремя трупами
Житель Тульской области ограбил 91-летнюю женщину
Сергей Харитонов стал председателем Тульской областной Думы седьмого созыва
В тульских дворах проверили качество асфальта
В Туле фонтаны готовят к зиме
Двое жителей Тульской области попались на краже телефонного кабеля
27 и 28 сентября в Туле запретят остановку и стоянку на ул. Гоголевской
Под Тулой водитель "ВАЗа" сбил лося
В Туле запустили все 177 котельных
В Тульской области водитель иномарки сбил пенсионерку