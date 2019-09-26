Двое вымогателей требовали у туляка 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-26T17:21:48+03:00

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В Туле двое жителей региона требовали у мужчины 150 тысяч рублей. В случае отказа вымогатели грозили расправой, а также обещали создать потерпевшему проблемы в работе на одном из тульских овощных рынков. После этого мужчина обратился в полицию.

- Подозреваемые - 23-летний безработный молодой человек и его 22-летний подельник - задержаны. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Вымогательство", - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU