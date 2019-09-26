Скрытые патрули ГИБДД проверили тульских перевозчиков
Все нарушители будут привлечены к административной ответственности
Фото: Архив "КП"
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25 сентября осуществлялся рейд в составе скрытого патруля по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров.
В ходе рейда было выявлено, что самые распространенные нарушения касаются использования мобильного телефона, проезда перекрестков, а также превышенного числа перевозки пассажиров.
По всем параметрам нарушений водители были привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU