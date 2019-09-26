Скрытые патрули ГИБДД проверили тульских перевозчиков

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-26T16:11:13+03:00

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности

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25 сентября осуществлялся рейд в составе скрытого патруля по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров.

В ходе рейда было выявлено, что самые распространенные нарушения касаются использования мобильного телефона, проезда перекрестков, а также превышенного числа перевозки пассажиров.

По всем параметрам нарушений водители были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU