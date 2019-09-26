На трассе под Тулой в кювете обнаружен автомобиль с тремя трупами

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-26T14:15:16+03:00

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Вчера вечером, 25 сентября, под Тулой недалеко от трассы М4 «Дон» в кювете был обнаружен автомобиль ВАЗ-2112.

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в поврежденной машине два трупа, а неподалеко лежал еще и третий погибший.

В данный момент подробности произошедшей аварии устанавливают специалисты.

Как сообщают СМИ, ДТП могло произойти в ночь со вторника на среду. Не исключается версия, что водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU