На трассе под Тулой в кювете обнаружен автомобиль с тремя трупами
Специалисты выясняют детали ДТП
Фото: Архив "КП"
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Вчера вечером, 25 сентября, под Тулой недалеко от трассы М4 «Дон» в кювете был обнаружен автомобиль ВАЗ-2112.
Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в поврежденной машине два трупа, а неподалеко лежал еще и третий погибший.
В данный момент подробности произошедшей аварии устанавливают специалисты.
Как сообщают СМИ, ДТП могло произойти в ночь со вторника на среду. Не исключается версия, что водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU