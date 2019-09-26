Житель Тульской области ограбил 91-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-26T13:00:47+03:00

Его наживой стали более 5 тысяч рублей

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В Дубенском районе 30-летний ранее судимый житель обвиняется в грабеже.

В сентябре обвиняемый на улице попросил у 91-летней женщины - ветерана труда - 50 рублей. В тот момент, когда женщина открыла кошелек он выхватил из него все купюры - более 5 тыс. рублей. Перепуганная пожилая женщина обратилась в полицию.

На данный момент обвиняемого заключили под стражу. Ущерб потерпевшей полностью возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU