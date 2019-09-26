Сергей Харитонов стал председателем Тульской областной Думы седьмого созыва

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-26T11:44:40+03:00

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Сергей Харитонов стал председателем Тульской областной Думы 7 созыва. Об этом стало известно 26 сентября на первом заседании парламентариев в новом составе. Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Харитонова единогласно.

Также в ходе заседания планируется наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от областной Думы, избрать первого заместителя и заместителей председателя Думы, определиться с количеством комитетов, их персональным составом и руководством, а также с персональным составом и руководством комиссии по Регламенту и депутатской этике.

Отметим, что Дума седьмого созыва стала самой многопартийной за всю историю тульского парламентаризма: депутатами стали представители 7 партий.

ИСТОЧНИК KP.RU