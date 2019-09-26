В тульских дворах проверили качество асфальта

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-26T11:34:13+03:00

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25 сентября во дворе дома по ул. Пролетарской, 22 проверили качество асфальтового покрытия. Сотрудники УАТН сочли, что разрушение не носит капитального характера. Поэтому устранять выявленные нарушения будет УК. Ей выдано соответствующее предписание. Представитель УК обещал приступить к ремонту в ближайшее время.

На территории дома 1 по улице Майской управляющая компания уже провела ремонт асфальта.

Всего специалисты управления административно-технического надзора администрации города проверили 924 придомовые территории.

370 требуют капитального ремонта. Его можно провести при участии собственников в муниципальных программах.

Текущего ремонта асфальтового покрытия требует 41 территория МКД, выполнить его обязана управляющая компания. Из 41 предписания 25 исполнено, 16 – на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU