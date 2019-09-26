В Туле фонтаны готовят к зиме
Работы завершат к 15 октября
Фото: Администрация города
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В Туле фонтаны готовят к зиме. К работам приступили 25 сентября. Первым начали консервировать фонтан в сквере «Тулякам – героям Советского Союза» на проспекте Ленина.
Работы также проведут у мемориала «Защитникам неба Отечества», в сквере Тульского академического театра драмы, в сквере на проспекте Ленина, у домов 61,63, в сквере Л.Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и возле дома 14 по Красноармейскому проспекту. Работы завершат к 15 октября
ИСТОЧНИК KP.RU