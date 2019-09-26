СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-26T11:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле фонтаны готовят к зиме. К работам приступили 25 сентября. Первым начали консервировать фонтан в сквере «Тулякам – героям Советского Союза» на проспекте Ленина.

Работы также проведут у мемориала «Защитникам неба Отечества», в сквере Тульского академического театра драмы, в сквере на проспекте Ленина, у домов 61,63, в сквере Л.Н. Толстого, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере и возле дома 14 по Красноармейскому проспекту. Работы завершат к 15 октября

ИСТОЧНИК KP.RU