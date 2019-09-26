Двое жителей Тульской области попались на краже телефонного кабеля

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-26T10:56:29+03:00

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В Новомосковске двое жителей попались на краже. На мужчин с телефонным кабелем обратил внимание наряд ППС, находившийся на маршруте патрулирования. Они озирались и при этом не были похожи на работников телекоммуникационной компании.

В дальнейшем версия о краже подтвердилась. Выяснилось, что мужчины забрали кабель от одного из домов на территории города. 46-летнего безработного ранее судимого подозреваемого и его 42-летнего безработного подельника доставили в отдел полиции. Похищенное изъято.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU