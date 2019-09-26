27 и 28 сентября в Туле запретят остановку и стоянку на ул. Гоголевской

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-26T10:45:39+03:00

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27 и 28 сентября с 08:00 до 18:00 запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств:

на парковке между домом № 44 по пр. Ленина и домом № 45А по ул. Гоголевской;

по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

Запрет вводят в период проведения ХХ Российско-Финляндского культурного форума.

ИСТОЧНИК KP.RU