В Туле запустили все 177 котельных
Теперь УК должны регулировать внутридомовые системы теплоснабжения
Фото: Архив "КП"
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В Туле все 177 котельных работают в штатном режиме на подачу тепла. Регулировать внутридомовые системы теплоснабжения должны УК. Именно от них теперь зависит тепло в каждой квартире.
Напомним, отопительный сезон в Туле стартовал 23 сентября. В администрации города работают телефоны горячих линий. Звонки принимают с 8.00 до 20.00 ежедневно, без выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU