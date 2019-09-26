В Туле запустили все 177 котельных

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-26T10:23:27+03:00

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В Туле все 177 котельных работают в штатном режиме на подачу тепла. Регулировать внутридомовые системы теплоснабжения должны УК. Именно от них теперь зависит тепло в каждой квартире.

Напомним, отопительный сезон в Туле стартовал 23 сентября. В администрации города работают телефоны горячих линий. Звонки принимают с 8.00 до 20.00 ежедневно, без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU