В Тульской области водитель иномарки сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-26T10:13:53+03:00

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25 сентября в 21.00 на 73 км дороги «Тула-Белев» Одоевского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Ситроен Берлинго» наехал на пешехода.

68-летняя женщина по центру дороги вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов.

В результате ДТП она получила различные травмы. Пенсионерка обратилась районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU