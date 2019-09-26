В Тульской области водитель иномарки сбил пенсионерку
Женщина обратилась районную больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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25 сентября в 21.00 на 73 км дороги «Тула-Белев» Одоевского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Ситроен Берлинго» наехал на пешехода.
68-летняя женщина по центру дороги вне населенного пункта в темное время суток без световозвращающих элементов.
В результате ДТП она получила различные травмы. Пенсионерка обратилась районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU