В Тульской области сгорела квартира: пострадал человек
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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25 сентября в Новомосковске на ул. Комсомольской загорелась квартира. На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. С огнем удалось справиться за 5 минут.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU