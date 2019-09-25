2019-09-25T17:50:56+03:00
Происшествия

В Туле адвокат получил срок за мошенничество

Мужчина присвоил себе 850 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес приговор бывшему адвокату. Он осужден по статье «мошенничество».

В 2017 году адвокат пообещал матери туляка, осужденного к 18 годам лишения свободы, дать взятку судье за снижение срока на 7 лет. На деле делать этого не собирался, а просто присвоил себе 850 тысяч рублей.

Защитнику назначен 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением на 3 года права заниматься адвокатской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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