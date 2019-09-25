2019-09-25T17:08:50+03:00
Общество

Отопительный сезон начался во всех районах Тульской области

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Отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях Тульской области. Тепло пришло на неделю раньше обычного из-за аномально низкой температуры.

На 25 сентября запущено 424 из 623 котельных, 134 из 142 (94%) тепловых пунктов. Тепло поступило в 5029 из 10084 домов (50%), свыше 70% детских садов, школ и медицинских учреждений.

Первыми подавать тепло в социальные объекты начали в Туле - 18 сентября, в Куркинском районе - 19 сентября, в Кимовском, Киреевском и Суворовском районах – 20 сентября. В большинстве муниципальных образований отопительный сезон начался с 23 сентября.

Одними из первых полностью пустили тепло на объекты соцсферы и в жилые дома в Заокском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах.

Большой процент пуска тепла на все объекты в Туле, Алексине, Новомосковске, в Плавском, Суворовском и Чернском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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